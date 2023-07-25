اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 يوليو 2023 09:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

قوى الحرية والتغيير بالسودان : نشكر مصر قيادة وحكومة وشعبا على كل ما قدمته

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 09:14 م
قوى الحرية والتغيير بالسودان : نشكر مصر قيادة وحكومة وشعبا على كل ما قدمته جانب من اللقاء
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت قوى الحرية والتغيير بالسودان، إن الحرب في السودان بكل خسائرها المادية والبشرية فرضت على شعبنا واقعا جديد.

وأضافت قوى الحرية والتغيير بالسودان خلال مؤتمر صحفى عقد في القاهرة، ونقلته قناة القاهرة الإخبارية، :"لم نتمكن من تحقيق حياة كريمة للسودانيين بفعل الصراعات والنزاعات المتتالية".

وتابعت قوى الحرية والتغيير بالسودان أنه يجب إعادة تأسيس جميع المؤسسات الوطنية السودانية بما فيها الجيش ونتقدم بالشكر لمصر قيادة وحكومة وشعبا على كل ما قدمته لشعبنا قبل وبعد الحرب، ونتقدم بالشكر لمصر على جهودها لحل الأزمة في السودان والتي من بينها استضافة هذا المؤتمر.

 

 


السودان

مصر

ازمه السودان

القاهره الاخباريه

اخر الاخبار

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

السودان: مصرع 9 أشخاص فى تحطم طائرة مدنية بسبب عطل فنى بمطار بورتسودان

الإثنين، 24 يوليو 2023 08:57 ص

يونيسيف: مقتل ما لا يقل عن 345 طفلا وإصابة 2025 آخرين فى مائة يوم من النزاع بالسودان

الإثنين، 24 يوليو 2023 11:26 ص

الصحة العالمية: 3 أشهر من العنف فى السودان جعلت الوضع الصحى على المحك

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 12:16 ص

الجنايات تودع حيثيات الإعدام والمؤبد للمتهمين بخلية داعش السودان

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 02:01 م

الجامعة العربية توفر احتياجات دعم القطاع الصحى بالسودان بالتعاون مع مصر

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 02:41 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة