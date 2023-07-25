فيديو.. الأرصاد تحذر من طقس هذا اليوم وتكشف موعد انكسار الموجة

كتب محمود راغب

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تفاصيل حالة الطقس والموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد حتى نهاية هذا الأسبوع، وموعد انكسار هذه الموجة.

وأشارت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن البلاد تشهد استمرار موجة ارتفاع درجات الحرارة التى تتعرض لها من الأسبوع الماضى، مع استمرار ارتفاعات نسب الرطوبة بسبب تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي .

وأضافت أن البلاد تتأثر أيضا بمرتفع جوى يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس مع ارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير خلال فترات النهار والليل وهدوء سرعات الرياح كل هذه العوامل تعمل على إحساسنا بموجات شديدة الحرارة .

وأشارت إلى أن المناطق الموجودة فى جنوب الصعيد تشهد تسجيل أعلى درجات حرارة تصل فيها العظمى ل 45 درجة، لافته إلى استمرار تأثرنا بهذه الموجة حتى نهاية الأسبوع .

ولفتت إلى أن أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها هذا الأسبوع ستكون يوم الخميس وتصل فيها درجات الحرارة العظمى على القاهرة 39 درجة والمحسوسة تقارب ال 44 درجة هذا اليوم، مناشدة المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة فى فترة الظهيرة وحتى العصر والتواجد فى أماكن جيدة التهوية وتناول المرطبات وارتداء الملابس القطنية.

وأشارت إلى أنه متوقع مع مطلع الأسبوع القادم انخفاض وانكسار الموجة على شمال البلاد، حيث نتأثر بمنخفض جوى يساعد على انخفاض درجات الحرارة وعودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى .

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقسا شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية ، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاع قى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما يشهد اليوم نشاط رياح على شواطئ مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية ، وسرعة الرياح من 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2: 3 متر .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 38 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 والصغرى 29 درجة.

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.