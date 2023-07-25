غلق مزلقان مدينة فرشوط في قنا لمدة 4 أيام.. اعرف التفاصيل

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط بقنا، عن غلق مزلقان السكة البحري للمدينة، بدءًا من اليوم الثلاثاء ولمدة 4 أيام.
وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، أنه الوحدة المحلية تلقت خطابًا بغلق المزلقان البحري خلال الأيام المقبلة بداية من الثلاثاء وحتي يوم الجمعة، وذلك لإجراء البنية الأساسية للخط.
وأشارت الوحدة المحلية، إلى أن البديل لحركة المرور والمواطنين هو مزلقان الخلابيصي، وذلك حتى الانتهاء من أعمال الصيانة والبنية.
غلق مزلقان مدينة فرشوط في قنا لمدة 4 أيام.. اعرف التفاصيلالثلاثاء، 25 يوليو 2023 10:00 ص
مزلقان - أرشيفية
قنا صابر سعيد
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط بقنا، عن غلق مزلقان السكة البحري للمدينة، بدءًا من اليوم الثلاثاء ولمدة 4 أيام.
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط بقنا، عن غلق مزلقان السكة البحري للمدينة، بدءًا من اليوم الثلاثاء ولمدة 4 أيام.
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