ضبط 29 بندقية فى حملات أمنية بأسيوط

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرة (مركز شرطة منفلوط).

أسفرت جهودها عن ضبط عدد (43) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (14 بندقية آلية –

15 بندقية خرطوش – طبنجة - 13 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (43 متهم " لعدد 31 منهم معلومات جنائية").

▪ ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (6 متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (631) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .