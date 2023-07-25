ضبط 2 طن و216 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الجيزة

كتبت أسماء نصار

شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 2 طن و216 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ولحوم ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم تحصين 12 ألفا و647 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع، كما تم عقد 19 ندوة إرشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار.

يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات فى الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيوانى من أجل توفير غذاء صحى وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الأسواق لضبط الأغذية غير الصالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر.