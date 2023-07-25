اليوم السابع
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ضبط هيروين وحشيش فى حملات أمنية موسعة بدمياط

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 12:21 م
ضبط هيروين وحشيش فى حملات أمنية موسعة بدمياط حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

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وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – كفر البطيخ – كفر سعد) وقسم شرطة (دمياط الجديدة).
 
 
 
أسفرت جهودها عن ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين - طبنجة – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (5 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية").
 
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية

امن دمياط

اخبار الحوادث

حملات امنية

مواد مخدرة



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