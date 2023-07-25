ضبط هيروين وحشيش فى حملات أمنية موسعة بدمياط

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – كفر البطيخ – كفر سعد) وقسم شرطة (دمياط الجديدة).

أسفرت جهودها عن ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين - طبنجة – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (5 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.