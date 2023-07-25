وذكرت الصحيفة - تحت عنوان "السيسي يوجه بمواصلة الجهد للانتهاء من القضايا أمام المحاكم لتحقيق العدالة الناجزة" - أن الرئيس السيسي وجه الشكر والتقدير لقضاة المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض على الأداء المتميز والجهد المقدر، الذي ساهم في تحقيق طفرة نوعية في سرعة إنجاز القضايا، والتغلب على التحديات الكبيرة التي كانت سائدة في هذا الصدد، وهو ما يشكل صورة ذهنية جديدة وانطباعا سليما عن منظومة العدالة في مصر.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس اطّلع - خلال اجتماعه أمس مع وزير العدل المستشار عمر مروان - على الجهود الجارية لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم، وعملية الربط داخل وبين الجهات والهيئات القضائية، وذلك في إطار تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم لتحقيق سرعة الأداء خلال النظر في القضايا.