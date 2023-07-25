شباب ورياضة الأقصر تعلن نتائج مباريات النسخة العاشرة لدورى مراكز الشباب.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، فعاليات مباريات دوري مراكز الشباب "توتال انرجايز" في نسخته العاشرة بمراكز شباب محافظة الأقصر ، والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وجاءت منافسات اليوم الثاني من دوري مراكز الشباب في المجموعة الثانية كما يلي:- (التعادل السلبي بين فريقي مركز شباب الزينية قبلي - مركز شباب الأقصر - مركز شباب القرنة 2 - مركز شباب البياضية 11 - تعادل مركز شباب طيبة العوامية - مركز شباب المدامود بحري ب 3 اهداف لكل منهما)، حيث أقيمت جميع المباريات في تمام الساعة الخامسة مساء على ملاعب مراكز شباب محافظة الأقصر، وذلك بإشراف مراقبين المباريات من الإدارة العامة لتنمية الشباب وهم كل من علي أبو المجد والشاذلي أحمد حسن ومحمد يحيي، وطاقم التحكيم من منطقة الأقصر لكرة القدم، حيث تقام المباريات تحت إجراءات أمنية من قوات الشرطة بالأقصر وهيئة الإسعاف المصرية بالأقصر، وتحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبدة مدير إدارة تنمية الشباب، وفريق عمل إدارة تنمية الشباب بالمديرية ومديري الإدارات الفرعية ومراكز الشباب.

وكان قد أعلن صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، عن منافسات التصفيات التمهيدية لدوري مراكز الشباب النسخة التاسعة بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، حيث أقيمت فعاليات إجراء قرعة دوري مراكز الشباب تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتمت إقامة فعاليات قرعة دوري مراكز الشباب، فى مقر مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بحضور صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، والدكتور ياسر السنوسي وكيل الشباب بالمديرية، والدكتور محمد عبد الوهاب وكيل الرياضة بالمديرية، وجيهان عبده حسن مدير إدارة تنمية الشباب بالمديرية، وعلي أبو المجد مشرف عام الدوري، وممثلي الفرق المشاركة من مراكز الشباب والإدارات الفرعية.