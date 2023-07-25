سكرتير مجلس الأمن الروسى: العقوبات على روسيا تهدد بعواقب وخيمة على الغذاء العالمى

كتب أحمد عرفة

قال نيكولاى باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسى، إن العقوبات المفروضة على روسيا تهدد بعواقب وخيمة على قطاع الغذاء العالمي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف سكرتير مجلس الأمن الروسي: موسكو مستعدة للحوار بشأن أوكرانيا، ويجب على الغرب دعوة كييف للتفاوض.

وتابع سكرتير مجلس الأمن الروسي: واشنطن تسخر أقمارها الصناعية وأسلحتها لتصعيد القتال في أوكرانيا.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صد هجوم أوكرانى بزورقين مسيرين، على سفينة "سيرجى كوتوف" الحربية الروسية، جنوب غربى البحر الأسود.