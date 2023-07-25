سعر السبائك الذهب فى مصر يواصل تراجعه لجميع الأوزان

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار سبائك الذهب في مصر هبوط لجميع الأوزان من جرام واحد وحتي وزن 250 جرام ، وسجل جرام الذهب عيار 24 وهو العيار المكون للسبائك الذهب في مصر 2463 جنيها.

أسعار السبائك الذهب

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 2463 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6157 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 12315 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 24630 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 49260 جنيه بدون مصنعية.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 76560 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرام 123150 جنيها.



سعر الجنيه الذهب شهد سعر الجنيه الذهب في مصر انخفاض في تعاملات اليوم الثلاثاء 80 جنيها علي خلفية هبوط جرام الذهب عيار 21 وهو العيار المكون للجنيه الذهب 10 جنيهات ليسجل الجنيه 17240 جنيها مقابل 17320 جنيها أمس.

وشهد سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء انخفاض بحوالي 10جنيهات عقب استقرار ملحوظ للأسبوع الثاني على التوالي وسجل الذهب 2155 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر حيث يشهد الطلب على الذهب استقرار ملحوظ وكذلك هدوء في سعر الصرف وهو ما ينعكس على استقرار الأسعار طوال تعاملات هذا الأسبوع.

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 18 يسجل 1847 جنيه وعيار 24 يسجل 2463 جنيه وهي أسعار غير مضاف عليها المصنعية والقيمة المضافة والرسوم الأخري.

الذهب عالمياً إليوم

شهدت أسعار الذهب بداية هادئة لتداولات هذا الأسبوع ليتداول بالقرب من مستويات إغلاق الأسبوع الماضي، وذلك مع انتظار الأسواق لأسبوع حاسم بشكل كبير في مستقبل السياسة النقدية للبنك الفيدرالي وبالتالي لأوضاع العديد من الأصول المالية وعلى رأسها الذهب.