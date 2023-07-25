اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 يوليو 2023 12:24 م
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سعر الجنيه الذهب يتراجع 80 جنيها ليسجل 17240 جنيها

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 12:00 م
سعر الجنيه الذهب يتراجع 80 جنيها ليسجل 17240 جنيها الجنيه الذهب
كتب إسلام سعيد

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شهد سعر الجنيه الذهب في مصر انخفاض في تعاملات اليوم الثلاثاء 80 جنيها علي خلفية هبوط جرام الذهب عيار 21 وهو العيار المكون للجنيه الذهب 10 جنيهات ليسجل الجنيه 17240 جنيها مقابل 17320 جنيها أمس.
 
وشهد سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء انخفاض بحوالي 10 جنيهات عقب استقرار ملحوظ للأسبوع الثاني على التوالي وسجل الذهب 2155 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر حيث يشهد الطلب على الذهب استقرار ملحوظ وكذلك هدوء في سعر الصرف وهو ما ينعكس على استقرار الأسعار طوال تعاملات هذا الأسبوع.
 
أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 18 يسجل 1847 جنيه وعيار 24 يسجل 2463 جنيه وهي أسعار غير مضاف عليها المصنعية والقيمة المضافة والرسوم الأخري.
 

الذهب عالمياً 

شهدت أسعار الذهب بداية هادئة لتداولات هذا الأسبوع ليتداول بالقرب من مستويات إغلاق الأسبوع الماضي، وذلك مع انتظار الأسواق لأسبوع حاسم بشكل كبير في مستقبل السياسة النقدية للبنك الفيدرالي وبالتالي لأوضاع العديد من الأصول المالية وعلى رأسها الذهب.

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم

أسعار الجنيه الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



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