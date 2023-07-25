زلزال فى أضنة وسط تركيا بقوة 5.5 درجة ريختر

وكالات

أعلنت إدارة الكوارث التركية، عن وقوع زلزال وسط تركيا بقوة 5.5 ومركزه أضنة على عمق أكثر من 11 كلم، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

يذكر أن في 6 فبراير الماضي، ضرب زلزالان مدمران جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

وكانت الولايات التركية المتضررة من الزلزال هي قهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفة وديار بكر وأضنة وأدي يامان وعثمانية وهطاي وكيليس وملاطية وألازيج.