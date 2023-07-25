زراعة وتنجيل الحدائق والجزر الوسطى بشارع الجيش بالدقهلية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، محمد امين رئيس حي غرب المنصورة بالإشراف علي أعمال زراعة وتنجيل الحدائق والجزر الوسطى بشارع الجيش، وذلك ضمن أعمال التطوير الجارية بالشارع، من أمام استاد المنصوره وصولاً لكوبري سندوب بطول 2 كيلو متر.

وقال "مختار" نحن نسابق الزمن في أعمال التطوير التي تتم مؤكدا علي ضرورة تكثيف العمل وزيادة عدد العمال داخل المواقع وسرعة الانتهاء من جميع الأعمال وفقا للبرامج الزمنية المقررة تمهيدا لافتتاح أعمال التطوير قريبا.

وأشار"مختار" إلى أن أعمال التطوير تشمل رصف شارع الجيش وتطوير الحدائق العامة بطول شارع الجيش وكورنيش سندوب بطول 500 متر لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين، بالإضافة إلى صيانة الحدائق العامة بداية من الاستاد وصولاً إلى ميدان أم كلثوم لحين البدء في تطوير هذا الجزء من الشارع في المرحلة الثانية، مشددا علي عدم المساس بالحدائق العامة وتطويرها بالكامل من خلال توفير مقاعد للمواطنين.

وأكد "مختار" علي أن الهدف من أعمال التطوير التي تشهدها شوارع وميادين وحدائق مدينة المنصوره هو عودتها الي سابق عهدها عروسا للنيل ، تتميز بطبيعتها الخلابة وموقعها الجغرافي المتميز.

ومن جانبه قال "رئيس حي غرب المنصورة " انه تنفيذا لتكليفات " محافظ الدقهلية" تتم اعمال الزراعة للاحواض بالحدائق والجزر الوسطي التي تم الانتهاء من تطويرها وتركيب البلاط لها وتسوية ارضيتها بالرمال اولا باول علي طول الشارع.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري، من خلال توفير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من خلال كافة القطاعات الخدمية المختلفة، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن ، وفي إطار الخطة التي يتم تنفيذها لتطوير الشوارع والميادين ورفع كفاءتها.