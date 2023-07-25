رفع الراية الحمراء على شواطئ غرب الإسكندرية ونسبة الإقبال 50%

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن نسبة الإقبال على الشواطئ اليوم متوسطة، حيث جاءت نسبة الإقبال على الشواطئ الشرقية نحو 50% وفى الشواطئ الغربية نحو 30%، مع رفع الرايات الخضراء على الشواطئ الشرقية، والحمراء والصفراء على الشواطئ الغربية بعد ارتفاع نسبى فى حركة الامواج.

وأكدت الإدارة على أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد، واهمها منع نزول البدالات للمياه، تواجد عمال الأبراج فى مواقعهم ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، ورفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها بأسطوانات الأكسجين واحتياجات الإسعافات الأولية. وناشدت الإدارة ضرورة اتباع التعليمات التالية: 1. ضرورة اتباع تعليمات المنقذين 2. السباحة في المنطقة الأمنة و التى بها المنقذ 3. قراءة التعليمات الموضحة ب لوحة الإرشادات المتواجدة بالشواطئ 4. نزول البحر بمرافق لمن لا يجيد السباحة 5.ارتداء "سترة النجاة"،" اللايف جاكيت" في حالة عدم إجادة السباحة 6. تعلم المهارات الاساسية للإنقاذ 7. مراعاة الاطفال و عدم نزولهم بدون مرافق 8. عدم استخدام أطواق النجاة والعوامات في الرياح القوية والأمواج العالية لانها ممكن تسحب الى مسافات عميقة بالبحر . 9. عدم القفز من أماكن مرتفعة لخطورة القفز من ارتفاع عالي في المياه. 10. فى حالة وجود غريق ،يتم استدعاء المنقذين، و الاتصال بالإسعاف علي رقم 123 عند اللزوم. 11. في حالة وجود تيار ساحب يجب عدم السباحة عكس التيار فى اتجاه الشاطئ حتي لا تفقد قوتك سريعا و السباحة باتجاه موازي للشاطئ يمينا أو يسارا . وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ،أن هناك 6 شواطئ أمنة للسباحة بسبب اكتمال حاجز الأمواج بها ،و هى ميامي العام ،السرايا العام ،ايناس حقى ، اسحاق حلمي ، ابو هيف المميز ،وشاطئ اسكندر

و استعدت محافظة الإسكندرية ب 64 شاطئ هذا العام لإستقبال المصطافين ،وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى وهى، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيه وللشمسية 10 جنيه، عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.

أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، وشاطئ الانفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية، أما فئة الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيه فقط

وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 28 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 22 شاطئا، برسم دخول 15 جنيه للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات