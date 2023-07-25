

وسيتم إرسال الطائرات إلى رودس للمساعدة في إعادة البريطانيين الذين تقطعت بهم السبل بسبب حرائق الغابات.



يأتي ذلك بعد أن بدأت السلطات في إخلاء مساحات شاسعة من جزيرة كورفو، التي تحظى بشعبية بين المصطافين البريطانيين، بعد انتشار الحرائق هناك يوم الأحد.



وفي غضون ذلك، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أن فريق الانتشار السريع قد وصل إلى رودس لدعم مشغلي السفر في إعادة البريطانيين إلى الوطن.



وتأخرت بعض الرحلات من رودس ليلة أمس الأحد، بما في ذلك رحلة إيزي جيت التي كان من المقرر وصولها إلى جيتويك في الساعة 9 مساءً والتي هبطت في الساعة 11:30 مساءً بعد التوقف لتغيير الطاقم في ميلانو.



كما هبطت رحلة لاحقة للشركة في مطار جاتويك في الساعة 2.23 صباحًا، بعد ساعة ونصف الساعة من الموعد المقرر لها، بينما كانت هناك تأخيرات أخرى وسط الرحلات الليلية في مطارات نوتنجهام وبرمنجهام وستانستيد ومانشستر ونيوكاسل.



ويوم السبت، فرت العائلات من فنادقها على الجزيرة، تاركة ممتلكاتها وراءها، مع اقتراب ألسنة اللهب الهائلة، واضطر البعض إلى قضاء الليل في الملاعب والمدارس المحلية.