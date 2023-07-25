

وقال السوداني -في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني- إن زيارة رئيس الوزراء الأردني إلى بغداد تؤكد عمق العلاقة بين البلدين، لافتًا إلى أن اللقاءات الثنائية كانت إيجابية.



وأضاف السوداني -وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع)- إن الحكومة العراقية تؤكد سياسة التوازن في المنطقة، مبينًا أن العراق يشدد على رفع مستوى التواصل في المنطقة، مشيرًا إلى دعم حكومته للقطاع الخاص العراقي والأردني.

وتابع: "أكدنا خلال الاجتماعات على مشاريع محورية بينها المدينة الصناعية".

ونوَّه السوداني عن أن "الأردن ساحة مكملة ومندمجة مع الاقتصاد العراقي، ونطمح لتوسعة التعاون"، مضيفًا: "أكدنا على زيادة الرحلات الجوية بين العراق والأردن".



وأكد السوداني أن هناك مشاريع ومقترحات واعدة ستعود بالنفع على العراق والأردن ومصر، وهي قيد النقاش، موضحًا: "وجهنا الأجهزة المختصة في العراق والأردن بتقديم التسهيلات للتجارة بين البلدين"، مبينًا أن التجاوز الواضح في حرق القرآن الكريم لا يمثل أي قيمة لحرية التعبير.