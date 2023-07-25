أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الإثنين، أن الإساءة للقرآن الكريم لا تمثل قيمة لحرية التعبير وتؤسس للكراهية.
وقال السوداني -في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني- إن زيارة رئيس الوزراء الأردني إلى بغداد تؤكد عمق العلاقة بين البلدين، لافتًا إلى أن اللقاءات الثنائية كانت إيجابية.
وأضاف السوداني -وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع)- إن الحكومة العراقية تؤكد سياسة التوازن في المنطقة، مبينًا أن العراق يشدد على رفع مستوى التواصل في المنطقة، مشيرًا إلى دعم حكومته للقطاع الخاص العراقي والأردني.
وتابع: "أكدنا خلال الاجتماعات على مشاريع محورية بينها المدينة الصناعية".
ونوَّه السوداني عن أن "الأردن ساحة مكملة ومندمجة مع الاقتصاد العراقي، ونطمح لتوسعة التعاون"، مضيفًا: "أكدنا على زيادة الرحلات الجوية بين العراق والأردن".
وأكد السوداني أن هناك مشاريع ومقترحات واعدة ستعود بالنفع على العراق والأردن ومصر، وهي قيد النقاش، موضحًا: "وجهنا الأجهزة المختصة في العراق والأردن بتقديم التسهيلات للتجارة بين البلدين"، مبينًا أن التجاوز الواضح في حرق القرآن الكريم لا يمثل أي قيمة لحرية التعبير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة