رئيس جامعة الزقازيق يصدر قرارا بتعيين سامى عبد العال وكيلا لكلية الآداب للدراسات العليا

أصدر الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق القرار رقم 1172 بتعيين الدكتور سامى محمد محمد عبد العال الأستاذ بقسم الفلسفة بكلية الآداب وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات.

أبرز مؤلفات الدكتور سامى عبد العال

- فلسفة السؤال، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة 2007.

- المصطلح الفلسفي ، دراسة في الدلالة والوظيفة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة2007 .

- نقد فلسفة التسامح، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة 2008.

- جاك دريدا، سيميولوجيا اللغة، دار التنوير للطباعة والنشر2010.

- اللغة والنص، مقولة النوع الأدبي كمقولة فلسفية، دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة،2011 .

- الحدث والخطاب: دراسة في فلسفة الثقافة، القاهرة 2013

- " إنسانية الفن " مجلة أوراق فلسفية، تصدر عن الجمعية الفلسفية المصرية ،القاهرة 2005.

- "مفهوم التفكيك" مجلة أوراق فلسفية، تصدر عن الجمعية الفلسفية المصرية، القاهرة 2005 .

- كرونولوجيا جاك دريدا (ترجمة)، مجلة أوراق فلسفية، تصدر عن الجمعية الفلسفية المصرية، القاهرة 2005.

- آلهة الحرب: عنف التأويل الديني، مجلة كلية الآداب - جامعة الزقازيق 2016 .

- "العقلانية المرحة..ابتهج بأسئلة طفلك" 2023.

ندوات ومحاضرات عامة

- مؤتمر" الفلسفة المصرية في مائة عام " , الذى أقامته الجمعية الفلسفية المصرية / القاهرة 1999. ببحث تحت عنوان " طقوس الحداثة : قراءة في نصوص يوسف كرم وعثمان آمين "

ـ ندوة " الفلسفة والتسامح " كلية الآداب/ جامعة الزقازيق 2004 ببحث تحت عنوان " هل يمكن قيام فلسفة للتسامح ؟".

ـ محاضرة عامة في إطار الموسم الثقافي لنادي الشرقية ـ الزقازيق2005، تحت عنوان "الديمقراطية: أفكار في حدود الخيال السياسي".

- محاضرة عامة بالصالون الثقافي ـ الزقازيق 2006، تحت عنوان "تفكيك الأصولية الدينية ".

- محاضرة عامة بالصالون الثقافي ـ الزقازيق 2007 تحت عنوان "مقدمة في نقد الثقافة ".

- محاضرة( في غياب الفلسفة ماذا تفعل الثقافة) كلية الآداب- جامعة الزقازيق 2018.

- مشاركة بعنوان" لماذا يغيب التسامح؟!"، في مؤتمر اليونسكو 2020 بجامعة الزقازيق ( التسامح في الثقافة والدين و السياسة).

- مشاركة بعنوان "الدين فى حدود العالم الافتراضي" فى المؤتمر الدولى "التحولات الدينية والحضارية بين التنظير والممارسة"، جامعة مونستر الألمانية 2021.