رئيس جامعة الزقازيق يصدر قرارا بتعيين سامى عبد العال وكيلا لكلية الآداب للدراسات العليا

أبرز مؤلفات الدكتور سامى عبد العال
- فلسفة السؤال، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة 2007.
- المصطلح الفلسفي ، دراسة في الدلالة والوظيفة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة2007 .
- نقد فلسفة التسامح، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة 2008.
- جاك دريدا، سيميولوجيا اللغة، دار التنوير للطباعة والنشر2010.
- اللغة والنص، مقولة النوع الأدبي كمقولة فلسفية، دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة،2011 .
- الحدث والخطاب: دراسة في فلسفة الثقافة، القاهرة 2013
- " إنسانية الفن " مجلة أوراق فلسفية، تصدر عن الجمعية الفلسفية المصرية ،القاهرة 2005.
- "مفهوم التفكيك" مجلة أوراق فلسفية، تصدر عن الجمعية الفلسفية المصرية، القاهرة 2005 .
- كرونولوجيا جاك دريدا (ترجمة)، مجلة أوراق فلسفية، تصدر عن الجمعية الفلسفية المصرية، القاهرة 2005.
- آلهة الحرب: عنف التأويل الديني، مجلة كلية الآداب - جامعة الزقازيق 2016 .
- "العقلانية المرحة..ابتهج بأسئلة طفلك" 2023.
ندوات ومحاضرات عامة
- مؤتمر" الفلسفة المصرية في مائة عام " , الذى أقامته الجمعية الفلسفية المصرية / القاهرة 1999. ببحث تحت عنوان " طقوس الحداثة : قراءة في نصوص يوسف كرم وعثمان آمين "
ـ ندوة " الفلسفة والتسامح " كلية الآداب/ جامعة الزقازيق 2004 ببحث تحت عنوان " هل يمكن قيام فلسفة للتسامح ؟".
ـ محاضرة عامة في إطار الموسم الثقافي لنادي الشرقية ـ الزقازيق2005، تحت عنوان "الديمقراطية: أفكار في حدود الخيال السياسي".
- محاضرة عامة بالصالون الثقافي ـ الزقازيق 2006، تحت عنوان "تفكيك الأصولية الدينية ".
- محاضرة عامة بالصالون الثقافي ـ الزقازيق 2007 تحت عنوان "مقدمة في نقد الثقافة ".
- محاضرة( في غياب الفلسفة ماذا تفعل الثقافة) كلية الآداب- جامعة الزقازيق 2018.
- مشاركة بعنوان" لماذا يغيب التسامح؟!"، في مؤتمر اليونسكو 2020 بجامعة الزقازيق ( التسامح في الثقافة والدين و السياسة).
- مشاركة بعنوان "الدين فى حدود العالم الافتراضي" فى المؤتمر الدولى "التحولات الدينية والحضارية بين التنظير والممارسة"، جامعة مونستر الألمانية 2021.
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