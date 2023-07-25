دبلوماسيون وممثلون للشركات يشاركون فى احتفالية سفارة مصر بكوريا الجنوبية بثورة 23 يوليو.. صور

كتب أحمد جمعه

شارك عدد كبير من الدبلوماسيين ومسئولين من كوريا الجنوبية فى الاحتفالية التى نظمتها سفارة مصر لدى سول بالعيد الوطنى الذى يوافق الاحتفال بثورة 23 يوليو.

واستقبل السفير خالد عبد الرحمن، سفير مصر لدى كوريا الجنوبية وأعضاء البعثة الدبلوماسية، المشاركين فى الاحتفالية من مختلف قطاعات المجتمع الكوري، وعلى رأسهم منسق الشؤون العالمية والمتعددة الأطراف بوزارة الخارجية "بارك يونغ-مين"، والذي حضر الحفل نيابة عن الحكومة الكورية؛ بالإضافة إلى رؤساء البعثات العربية والأجنبية المعتمدة في البلاد وأفراد الجالية المصرية، وممثلين عن الشركات والمؤسسات المتعاونة مع جمهورية مصر العربية.

وأعرب السفير خالد عبد الرحمن للحضور، نيابة عن الحكومة المصرية، عن الشكر والامتنان لمشاركتهم في المناسبة الخاصة للذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو، والذي تحتفل فيه مصر بتراثها الثقافي الثري وإنجازات بلاده عبر التاريخ، مشيرا إلى أهمية التعاون الدولي في بناء مجتمعات قوية ومرنة، قائلا إن مصر وكوريا الجنوبية تشتركان في تاريخ طويل من التعاون والصداقة، وهذا يتجلى في النمو الاقتصادي والتجارة والابتكار.

وأضاف: "في السنوات الأخيرة، عملنا معًا لتعزيز شراكتنا في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم والعلوم والتكنولوجيا. وسنظل عازمين على توسيع تعاوننا، وتوسيع آفاقنا، وتعزيز مصالحنا المشتركة، من خلال المشاريع المشتركة والاستثمارات وتبادل المعرفة".

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتنموية بين مصر وكوريا الجنوبية، قال السفير خالد عبد الرحمن: "أود أن أشير إلى أن مصر وكوريا شهدتا مؤخرًا مستوى لا مثيل له من التعاون، خاصة في مجال التعاون التنموي وتنفيذ مشروعات البنية التحتية. كما تتعاون كوريا ومصر في إنشاء أول محطة للطاقة النووية في الضبعة في مصر من خلال شركة كوريا للطاقة المائية والنووية".

من جانبه قدم السفير "بارك يونغ-مين"، منسق الشؤون العالمية والمتعددة الأطراف بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية تهانيه القلبية لمصر وشعبها بهذه المناسبة السعيدة، وألقى كلمة قال فيها: "إن مصر، المعروفة باسم ’أم الدنيا’، قد أهدت للعالم هدية الحضارة الإنسانية. وبالإضافة إلى ذلك، لعبت مصر منذ فترة طويلة دورًا مهمًا في الحفاظ على السلام الإقليمي والتصدي للتحديات العالمية، كما يتضح من الاستضافة الناجحة لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين في العام الماضي. وفي اعتقادي الراسخ أن مصر ستستمر في المساهمة بشكل كبير في الأجندات الإقليمية والدولية، والتعامل مع التغيرات المتنوعة في الشؤون السياسية والاقتصادية العالمية".

وقدم "هونغ جين-أوك"، ممثل البعثة الحكومية الكورية لأفريقيا والسفير السابق لدى جمهورية مصر، تهنئة خاصة عبر مقطع فيديو مسجل.

وشهدت الاحتفالية تقديم دكتورة مصرية في فن الخط عرضا دمجت فيه بين الخط العربي والخط الكوري معا.



احتفالية سفارة مصر بكوريا الجنوبية (1)



احتفالية سفارة مصر بكوريا الجنوبية (2)



احتفالية سفارة مصر بكوريا الجنوبية (3)



احتفالية سفارة مصر بكوريا الجنوبية (4)



احتفالية سفارة مصر بكوريا الجنوبية (5)



احتفالية سفارة مصر بكوريا الجنوبية (6)

احتفالية سفارة مصر بكوريا الجنوبية (8)



احتفالية سفارة مصر بكوريا الجنوبية (9)



احتفالية سفارة مصر بكوريا الجنوبية (10)



احتفالية سفارة مصر بكوريا الجنوبية (11)



احتفالية سفارة مصر بكوريا الجنوبية (12)



احتفالية سفارة مصر بكوريا الجنوبية (13)



احتفالية سفارة مصر بكوريا الجنوبية (14)



احتفالية سفارة مصر بكوريا الجنوبية (15)



احتفالية سفارة مصر بكوريا الجنوبية (16)