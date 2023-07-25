وقال أوزيروف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء "إن العمل يجرى حاليا لإعداد القرارات ذات الصلة.. سيتم البدء بعدد معين ولكن في النهاية سيتم افتتاح سفارات في كل الدول الإفريقية تقريبا".

ووصف قرار إغلاق البعثات الدبلوماسية الروسية فى أفريقيا فى التسعينات بأنه كان "إجراء غير صحيح".

تجدر الإشارة إلى أن القمة الروسية ـ الأفريقية ستبدأ أعمالها في مدينة (بطرسبورج) غدا وتستمر حتى 29 يوليو الجاري.