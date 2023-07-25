حركة تنقلات الشرطة 2023.. تصعيد العناصر الشابة نواة للقيادة المستقبلية

كتب محمود عبد الراضي

يترقب الجميع حركة تنقلات الشرطة، التي تسعى لتطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.

وتهدف حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لتصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني، من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

وجرى العرف أن يجرى كل عام حركة تنقلات سنوية لرجال الشرطة في شهر يوليو، تهدف لضخ دماء جديدة في المواقع الشرطية المتنوعة، وترقية وندب عدد من القيادات الأمنية.

ويتخرج ضباط الشرطة من كلية الشرطة بعد دراسة 4 سنوات يحصل المتخرج على مؤهل ليسانس الحقوق مع دبلوم العلوم الشرطية، ولذلك هناك من ضباط الشرطة المصرية من يعملون كمحامين بعد تقاعدهم، ويقبل ضباط الشرطة بمجاميع قبول كليات الحقوق في نفس السنة وذلك لان الطالب يحصل على ليسانس حقوق، ولكن هناك شرط اجتياز بعض الاختبارات ومنها الاختبارات الصحية والرياضية، والأهم من ذلك اختبارات كشف الهيئة، وتكون سمعة العائلة حسنة وسمعة الطالب حسنة.