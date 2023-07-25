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حركة تنقلات الداخلية.. تصعيد كوادر شبابية وترقيات أمنية

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 01:53 م
حركة تنقلات الداخلية.. تصعيد كوادر شبابية وترقيات أمنية الداخلية
كتب محمود عبد الراضي

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تعلن وزارة الداخلية، نهاية شهر يوليو من كل عام عن حركة تنقلات الشرطة السنوية، التي تهدف لضخ دماء جديدة، وتصعيد العديد من القيادات الأمنية، حيث جرى العُرف أن يجرى كل عام حركة تنقلات سنوية لرجال الشرطة في شهر يوليو، تهدف لضخ دماء جديدة في المواقع الشرطية المتنوعة، وترقية وندب عدد من القيادات الأمنية.
 
ويتخرج ضباط الشرطة من كلية الشرطة بعد دراسة 4 سنوات يحصل المتخرج على مؤهل ليسانس الحقوق مع دبلوم العلوم الشرطية، ولذلك هناك من ضباط الشرطة المصرية من يعملون كمحامين بعد تقاعدهم، ويقبل ضباط الشرطة بمجاميع قبول كليات الحقوق في نفس السنة وذلك لان الطالب يحصل على ليسانس حقوق، ولكن هناك شرط اجتياز بعض الاختبارات ومنها الاختبارات الصحية والرياضية، والأهم من ذلك اختبارات كشف الهيئة، وتكون سمعة العائلة حسنة وسمعة الطالب حسنة.

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