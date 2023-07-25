اليوم السابع
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جرعة مخدرات زائدة تنهى حياة شاب فى بولاق الدكرور

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 07:29 م
جرعة مخدرات زائدة تنهى حياة شاب فى بولاق الدكرور حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية، في العثور على جثة شاب ببولاق الدكرور، وأشارت التحريات إلى أنه فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة بولاق الدكرور. 
 
وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات،  وتم العثور على جثة شاب لا توجد به أي إصابات ظاهرية، وتوصلت التحريات إلى أنه فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة،  وعدم وجود شبهة جنائية،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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