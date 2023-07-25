تنفيذ قافلة خدمات طبية مجانية لأهالى مركز الحسنة بوسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

نفّذت وزارة الصحة بالتعاون مع محافظة شمال سيناء قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى مركز الحسنة بوسط سيناء.

قال المحاسب سعد خليل بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه تم إطلاق فعاليات القافلة الطبية المجانية الشاملة فى مركز ومدينة الحسنة، ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، بالتعاون بين وزارة الصحة وكلية الطب فى جامعة قناة السويس ومجلس القبائل والعائلات المصرية.

وأشار إلى أن القافلة بدأت عملها مباشرة من قرية بغداد فى مركز الحسنة أمس، وستستمر فى مركز ومدينة الحسنة حتى نهاية اليوم الثلاثاء، بهدف إجراء الكشوفات الطبية على المواطنين والتخلص من قوائم انتظار العمليات الجراحية.

وأضاف أن القافلة تضم نخبة متميزة من الأطباء الاستشاريين فى مختلف تخصصات الطب، وتعمل بنظام العيادات المتنقلة، وتحتوى على 4 سيارات تحتوى على عيادات متنوعة مثل العظام، والأطفال، والباطنة، والجراحة العامة، وطب الأسنان، والأمراض الجلدية، وطب النساء والتوليد، وتنظيم الأسرة، وتقدم خدمات الكشف والفحص بالأشعة والموجات الصوتية.

وأوضح أنه تم استقبال أعضاء القافلة الطبية ومتابعة عملها فى مقر المجمع التعليمى بقرية بغداد، وتجاوز جميع العقبات التى تواجه عمل القافلة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للأهالى فى المركز والمدينة من الخدمات الطبية المقدمة مجانًا.

وتوافدت أعداد كبيرة من المواطنين على القافلة الشاملة منذ الساعات الأولى، وتم إجراء الكشف الطبي لـ185 حالة مرضية في اليوم الأول في تخصصات الأطفال، والأمراض الجلدية، والباطنة بواقع 98 حالة، وطب النساء 12 حالة، وطب الأسنان 50 حالة، وتنظيم الأسرة والنساء 12 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لجميع الحالات المرضية بالمجان، وتحويل الحالات الحرجة التي تحتاج إلى جراحة إلى مستشفى العريش العام لإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم.