تفعيل النشاط الصيفى بالمدارس وتطبيق التحول الرقمى لمتابعة الفعاليات بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ تطبيق أول تجربة من نوعها، بتنظيم النشاط الصيفي بالإدارات التعليمية والمدارس، وممارسة الطلاب لكافة الانشطةـ، في مجالات وتوجيهات التربية الفنية، والرياضية، وانشطة ثقافية وعلمية، وغيرهم، وتفعيل التحول الرقمي، من خلال متابعة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجميع الانشطة، وخاصة في توجيه التربية الفنية، بعرض اللوحات، وتصوير فني، وأشغال فنية، وتصميم فني، عبر تطبيق برنامج google meet ،بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تابع النشاط الصيفي من مدرسة الأشراف بدسوق، ومدرسة رزق حمامو ببلطيم، بحضور الموجهين والمعلمين والطلاب من خلال التحول الرقمي، مؤكداً أهمية النشاط الصيفي وأهمية التربية الفنية في بناء الشخصية، والحفاظ على الهوية، وإبراز المواهب النافعة للمجتمع ودور المعلم والموجه في اكتشفها، ويجعل الطالب محب وعاشق للتربية الفنية، موجها الشكر لنبيل محمد عبدالله مسعد، موجه عام التربية الفنية، وكرم عبدالملك عبده، موجه أول مركزي، والموجهين والمعلمين بكافة الادارات اتعليمية، مشيداً بالطلاب وأولياء أمورهم، وهاني حمدان، رئيس غرفة العمليات.



متابعة الانشطة الصيفية عبر التحول الرقمي



متابعة الانشطة الصيفية بالمدارس من خلال التحول الرقمي



متابعة الانشطة الصيفية بالمدارس