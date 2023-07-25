تحقق عوائد كبيرة.. العاصمة الإدارية لم ولن تحمل ميزانية الدولة أى عبء.. إنفوجراف

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والتكنولوجيا في مختلف الأعمال والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا التقييم المستمر للحركة المرورية داخل العاصمة لضمان سيولتها وكفاءتها في ضوء النمو المطرد لحركة المواطنين والنشاط الاقتصادي والتجاري بالعاصمة.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في الاجتماع، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لتطور الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة

تم خلال الاجتماع عرض موقف انتقال الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة

انتقلت بالفعل 100 جهة حكومية منها 30 وزارة والعديد من الجهات التابعة بأعداد تصل إلى 40 ألفاً من الموظفين والعاملين

تم استعراض تطورات الأعمال الجاري الانتهاء منها في مختلف مكونات العاصمة بما تشمله من مرافق وطرق ومحاور وأحياء سكنية ومناطق تجارية واقتصادية

تطرق الاجتماع إلى استعراض تطورات نمو إيرادات شركة العاصمة الإدارية الجديدة

تم التشديد على أنها لم ولن تحمل ميزانية الدولة أية أعباء بل تحقق عوائد كبيرة للدولة بالإضافة إلى سداد الضرائب المستحقة لخزانة الدولة

بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به في تطوير البنية التحتية وتجهيز الأراضي والمباني وجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبى

تناول الاجتماع الدور المجتمعي للشركة في ظل المبادرة التي يرعاها رئيس الجمهورية لتخصيص عدد من المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء الصعيد في الجامعات الدولية المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة