اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تحقق عوائد كبيرة.. العاصمة الإدارية لم ولن تحمل ميزانية الدولة أى عبء.. إنفوجراف

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 10:33 م
تحقق عوائد كبيرة.. العاصمة الإدارية لم ولن تحمل ميزانية الدولة أى عبء.. إنفوجراف الرئيس عبد الفتاح السيسى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والتكنولوجيا في مختلف الأعمال والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا التقييم المستمر للحركة المرورية داخل العاصمة لضمان سيولتها وكفاءتها في ضوء النمو المطرد لحركة المواطنين والنشاط الاقتصادي والتجاري بالعاصمة.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في الاجتماع، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لتطور الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة

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 تم خلال الاجتماع عرض موقف انتقال الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة

 

انتقلت بالفعل 100 جهة حكومية منها 30 وزارة والعديد من الجهات التابعة بأعداد تصل إلى 40 ألفاً من الموظفين والعاملين

 

تم استعراض تطورات الأعمال الجاري الانتهاء منها في مختلف مكونات العاصمة بما تشمله من مرافق وطرق ومحاور وأحياء سكنية ومناطق تجارية واقتصادية

 

تطرق الاجتماع إلى استعراض تطورات نمو إيرادات شركة العاصمة الإدارية الجديدة

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تم التشديد على أنها لم ولن تحمل ميزانية الدولة أية أعباء بل تحقق عوائد كبيرة للدولة بالإضافة إلى سداد الضرائب المستحقة لخزانة الدولة

 

بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به في تطوير البنية التحتية وتجهيز الأراضي والمباني وجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبى

 

تناول الاجتماع الدور المجتمعي للشركة في ظل المبادرة التي يرعاها رئيس الجمهورية لتخصيص عدد من المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء الصعيد في الجامعات الدولية المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة

 


العاصمة الإدارية

الرئيس السيسى

ميزانية الدولة



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