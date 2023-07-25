تحريات لكشف ملابسات مصرع طفلين شقيقين فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

توصلت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بشقة سكنية ببولاق الدكرور، مما أدى لمصرع طفلين شقيقين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

كما أجرى رجال المباحث معاينة للشقة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها، وتم الاستماع لأقوال أسرة الطفلين، لتحديد سبب اندلاع الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيطه، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها، وأسفر الحريق عن مصرع طفلين شقيقين، وتم نقل الجثتين، إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر لمحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق.