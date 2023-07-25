اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 يوليو 2023 11:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تحريات لكشف ملابسات مصرع طفلين شقيقين فى بولاق الدكرور

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 10:57 ص
تحريات لكشف ملابسات مصرع طفلين شقيقين فى بولاق الدكرور السيطرة على حريق - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توصلت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بشقة سكنية ببولاق الدكرور، مما أدى لمصرع طفلين شقيقين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق. 
 
كما أجرى رجال المباحث معاينة للشقة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها، وتم الاستماع لأقوال أسرة الطفلين، لتحديد سبب اندلاع الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيطه، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها، وأسفر الحريق عن مصرع طفلين شقيقين، وتم نقل الجثتين، إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر لمحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق.

مصرع طفلين

حريق شقة

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

سيارات الاطفاء

بولاق الدكرور



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة