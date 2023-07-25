تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.. أبو هشيمة الخير وحياة كريمة والأورمان تواصل توزيع 1200 مشروع اقتصادي و12 طن لحوم و6 آلاف كرتونة ببنى سويف.. صور

واصلت مؤسسات حياة كريمة والأورمان وأبو هشيمة الخير ظهر اليوم، فعاليات توزيع 12 طن لحوم و6 آلاف كرتونة مساعدات اجتماعية و1200 مشروع اقتصادي بمحافظة بني سويف.

حضر الاحتفالية التي أقيمت اليوم ببني سويف تنفيذا لبروتوكول تعاون جمع المؤسسات الثلاث تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، كل من بلال حبش نائب محافظ بني سويف، والنائب أحمد أبو هشيمة مؤسس أبو هشيمة الخير ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ونبيل أحمد مدير المشروعات بجمعية الأورمان ومروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة وأمل عزوز وكيل التضامن بمحافظة بني سويف.

ومن جانبه، وجه بلال حبش نائب محافظ بني سويف، الشكر للمؤسسات الثلاث على ما يبذلونه من جهد لخدمة أهالي محافظة بني سويف، مؤكدا أن الفترة المقبلة هناك العديد من مبادرات الخير التي ستنفذ على أرض المحافظة.

وعبر النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ عن سعادته بالتواجد للشهر الثاني على التوالي في محافظة بني سويف، تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين المؤسسات الثلاث، والذي يستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية في محافظة بني سويف في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، فضلا عن فتح باب رزق كل شهر لعدد 200 أسرة، بتوفير ما لا يقل عن ألف فرصة عمل.

وأكد أبو هشيمة، أن هذه الفعالية ستتكرر كل شهر خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه هناك عدد آخر من المبادرات الخيرية التي سيتم تنفيذها في محافظة بني سويف خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبها، رحبت الدكتورة مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالسادة الحضور ،وأوضحت أن هذة الفاعلية هي تنفيذًا لبروتوكول التعاون الثلاثي بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة أبو هشيمة الخير وجمعية الأورمان والذي سيمتد على مدار ٦ أشهر بدأ في الشهر الماضي والذي يستهدف توفير الأمن الغذائي من خلال توزيع طرود غذائية ولحوم على المستحقين من أبناء محافظة بني سويف كما يتم توزيع أعتماد مالي لعدد ٢٠٠ مشروع شهريا بإجمالي ١٢٠٠ مشروع على ستة أشهر ، حيث اعربت ان مشروعات التمكين الاقتصادي هي الهدف الرئيسي للبروتوكول لكي يتم إخراج هذه الفئات من دائرة العوز والاحتياج لأن دمج هذة الفئات القادرة على العمل في عجلة الانتاج هو ما يحقق نموًا أقتصاديا متكامل ويدفع بعجلة التنمية إلى الأمام كما أنه يهيئ المواطن للحفاظ على مكتسبات التنمية التي تحققها المشروعات القومية للدولة.