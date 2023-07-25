انطلاق معسكر الدعوة الإلكترونية الثانى بأوقاف الإسكندرية اليوم

الإسكندرية أسماء على بدر

تنطلق فعاليات معسكر الدعوة الإلكترونية لأفضل 50 من مسئولي الدعوة الإلكترونية خلال آخر ثلاثة أشهر، وذلك مساء اليوم الثلاثاء في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالدعوة الإلكترونية.

وتعقد وزارة الأوقاف معسكرها التثقيفي الثاني خلال العام المالي الحالي لأفضل خمسين مسئولا بالدعوة الالكترونية من غير المشاركين في المعسكر التثقيفي الأول لهذا العام، حيث ينطلق المعسكر الثاني للدعوة الإلكترونية في العام المالي الجديد بمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، والذي يستضيف 50 عضوا من مسئولي الدعوة الإلكترونية من مديريات: الإسكندرية والبحيرة والشرقية والغربية والمنوفية والإسماعيلية والسويس وبور سعيد ودمياط ومرسى مطروح والقليوبية والقاهرة والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والوادي الجديد، وذلك من مساء الثلاثاء 25/ 7/ 2023م وحتى الخميس 27 / 7 /2023م.

ويتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر جوانب علمية وثقافية ومهارية لبرامج الدعوة الإلكترونية، علما بأنه سيتم خلال المعسكر تسليم كل المشاركين شهادة بحضور الدورة التثقيفية، كما سيتم خلال اللقاء تكريم أفضل المتفاعلين خلال شهر يونيه.