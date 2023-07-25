انطلاق اجتماع مجموعة العمل الأمنية فى بنغازى لبحث تشكيل قوة ليبية مشتركة

كتب: أحمد جمعة

انطلق في مدينة بنغازي شرق ليبيا، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجموعة العمل الأمنية الدولية بحضور أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" والمبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي.

أكد مصدر ليبي لـ"اليوم السابع" أن الاجتماع سيبحث تشكيل قوة عسكرية مشتركة في جنوب البلاد والعمل على بحث آلية توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، بالإضافة للاتفاق على آلية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية تنفيذا للقرارات الأممية 2570 و2571.

وأشار المصدر العسكري الليبي إلى أن احتضان مدينة بنغازي لاجتماع مجموعة العمل الأمنية يؤكد وجود رغبة لدى العسكريين الليبيين لتوحيد صفوف المؤسسة والمضي قدما في تعزيز إجراءات الثقة، مؤكدا أن المسار العسكري يمثل قاطرة الحل السياسي للأزمة الراهنة في ليبيا.

واستضافت العاصمة طرابلس في 24 مايو الماضي، أول اجتماع لمجموعة العمل الأمنية التابعة للجنة العمل الدولية لعملية برلين، بمشاركة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" من شرق وغرب ليبيا، وبحضور ممثلي أعضاء المجموعة التي تضم إلى جانب الأمم المتحدة كلًا من فرنسا وبريطانيا وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي.

كان المبعوث الاممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي قد اجتمع يوم أمس الاثنين في بنغازي مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، بحضور سفراء مصر وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وتونس وتركيا والمملكة المتحدة.

وأكد "باتيلي" أن الاجتماع ناقش الاستعدادات لاجتماع مجموعة العمل الأمنية ​​المقرر اليوم الثلاثاء، مشددا خلال اللقاء على الأهمية البالغة للأمن للتمكين من إجراء انتخابات شاملة، وإقامة مؤسسات شرعية، وتمهيد الطريق أمام استقرار مستدام في ليبيا.



المبعوث الأممي لدى ليبيا يترأس الاجتماع



جانب من اجتماع مجموعة العمل الأمنية