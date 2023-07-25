اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 يوليو 2023 12:55 م
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انتشال جثة شخص غرق فى نهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 12:47 م
انتشال جثة شخص غرق فى نهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر انتشال جثة من نهر النيل- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تعرض شخص للغرق بنهر النيل فى منشأة القناطر، وتمكن رجال الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بغرق شخص بنهر النيل، في فرع رشيد، بالقرب من قرية جزاية، بمنشأة القناطر. 
 
توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الضحية أثناء الاستحمام تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثته، ونقلها إلى ثلاجة مستشفى مبارك، بمنشأة القناطر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

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