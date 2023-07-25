اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 يوليو 2023 06:46 م
أكرم القصاص
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اليونان: بدء جهود البحث والإنقاذ إثر تحطم طائرة خلال مكافحة حرائق الغابات

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 06:38 م
اليونان: بدء جهود البحث والإنقاذ إثر تحطم طائرة خلال مكافحة حرائق الغابات حرائق الغابات
أ ش أ

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أعلنت السلطات اليونانية إطلاق عملية بحث وإنقاذ في أعقاب تحطم طائرة فوق جزيرة "إيفيا" خلال مشاركتها في جهود مكافحة حرائق الغابات.

وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، اليوم /الثلاثاء/، أن طائرتين توجهتا إلى موقع حطام الطائرة التي سقطت في وقت سابق من اليوم، مشيرة إلى أن شخصين على الأقل كانا على متن الطائرة.

وأضافت أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يجري اليوم محادثات أزمة مع مجلس الوزراء بشأن الحرائق واسعة الانتشار.

وكانت السلطات اليونانية قد أجلت عشرات الآلاف من السائحين من جزيرة "رودس" بسبب حرائق الغابات المشتعلة في عدة أجزاء من الجزيرة منذ قرابة أسبوع.

 


اليونان

حرائق اليونان

حرائق غابات اليونان

حرائق الغابات

مكافحة حرائق الغابات



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