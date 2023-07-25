ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن كيشيدا قوله إن طوكيو قدمت احتجاجا إلى بيونج يانج، ولم ترد تقارير عن أضرار لحقت بالطائرات أو السفن نتيجة لإطلاق الصواريخ أمس الاثنين.

وكانت كوريا الجنوبية واليابان قد أعلنتا أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى في البحر قبالة ساحلها الشرقي في وقت متأخر أمس الاثنين، مع استمرار التوترات بشأن اختبارات بيونج يانج المتكررة للأسلحة.

وذكرت وزارة الدفاع اليابانية أن الصاروخ الأول طار حوالي 350 كيلو مترًا والثاني حوالي 400 كيلو متر، ووصل كلاهما إلى ارتفاع حوالي 100 كيلو متر، مضيفة أن المقذوفتين سقطتا على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد، التى تمتد حوالي 370 كيلو مترًا من ساحلها.

وجاءت أحدث عمليات الإطلاق بعد أن قامت الغواصة الأمريكية أنابوليس برحلة إلى ميناء جزيرة جيجو، جنوب كوريا الجنوبية، أمس كجزء من الجهود الواضحة التي تبذلها واشنطن وسول لتعزيز الردع في المنطقة.