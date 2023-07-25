وذكر فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه رأى بعض الألغام الموجودة في المنطقة العازلة بين الحواجز الداخلية والخارجية لموقع زابوريجيا -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الأربعاء .

وأشار الفريق أنهم عاينوا منطقة تم تحديدها لهم وهي منطقة لا يدخلها موظفو المحطة .

وقال جروسي: "لقد كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم بالنصب السابق لألغام خارج محيط الموقع وأيضًا في أماكن معينة بالداخل. وقد أبلغ فريقنا هذه النتيجة المحددة للمحطة وقيل لهم إنه قرار عسكري وفي منطقة يسيطر عليها الجيش".

ومع ذلك، قال جروسي إن وجود مثل هذه المتفجرات في الموقع يتعارض مع معايير السلامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوجيهات الأمن النووي ويخلق ضغطًا نفسيًا إضافيًا على موظفي المحطة.