اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 يوليو 2023 06:01 م
أكرم القصاص
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الوادى الجديد تنظم مؤتمرا بعنوان "الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية"

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 05:48 م
الوادى الجديد تنظم مؤتمرا بعنوان "الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية" مؤتمر الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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عقدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مؤتمر "الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية الزراعية والصناعية في مركز الخارجة وبحيرة باريس" بقاعة المؤتمرات بالديوان العام، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وممثلي البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري، ولفيفٌ من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من المزارعين وممثلي الشركات الزراعية.
 
وتطرّق المؤتمر لأهمية الزراعات التعاقدية لمستقبل الزراعة في مصر، وتم استعراض طرق التمويل والمبادرات والتيسيرات التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري لدعم المزارع وتشجيع الزراعات التعاقدية، كما عرضت الشركات الزراعية المختلفة لأهم الخدمات التي تقدمها، واختتم المؤتمر بحوار مفتوح مع المزارعين وممثلي الشركات الزراعية للرد على التساؤلات والاستفسارات ويستكمل المؤتمر عمله غدًا بمركز الداخلة؛ سعيًا للوصول للمزارعين وصغار المستثمرين بمختلف مراكز المحافظة.

الوادي الجديد

تمويل المشروعات

الزراعات التعاقدية

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