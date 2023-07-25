الوادى الجديد تنظم مؤتمرا بعنوان "الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية"

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

عقدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مؤتمر "الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية الزراعية والصناعية في مركز الخارجة وبحيرة باريس" بقاعة المؤتمرات بالديوان العام، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وممثلي البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري، ولفيفٌ من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من المزارعين وممثلي الشركات الزراعية.