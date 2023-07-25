اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 يوليو 2023 10:10 م
أكرم القصاص
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المغرب يعرب عن صادق تعازيه للجزائر في ضحايا الحرائق

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 09:12 م
المغرب يعرب عن صادق تعازيه للجزائر في ضحايا الحرائق ملك المغرب
أ ش أ

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أعربت المغرب عن صادق التعازي للجزائر في ضحايا الحرائق التي اندلعت في بعض المناطق وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية المغربية، اليوم الثلاثاء، أن"المملكة المغربية تتابع ببالغ الأسى والأسف حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من المناطق بالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .. وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم المملكة بصادق التعازي لما خلفته هذه الحرائق من خسائر في الأرواح، وخالص المتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

كانت أجهزة الحماية المدنية الجزائرية قد نجحت في إخماد غالبية الحرائق بنسبة 80 بالمئة، والتي طالت عدة مدن جزائرية بشمالي البلاد.

 


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حرائق الجزائر

حرائق الغابات في الجزائر

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