اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 يوليو 2023 12:54 م
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المرور تحرر 99 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 12:24 م
المرور تحرر 99 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

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واصلت الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
 
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (99320) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:
- (32241) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
- (1749) مخالفة السير بدون تراخيص.
- (9) دراجات نارية مخالفة.
 -(24) مخالفة موقف عشوائى. 
- (19) مخالفة شروط التراخيص.
 
 
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

وزارة الداخلية

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