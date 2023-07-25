المجلس الوطنى الفلسطينى: مسيرة الأعلام التهويدية المقررة بالقدس "استفزاز سافر"

وذكر المجلس - في بيان صادر عن رئاسته - أن هذه الاستفزازات تأتي بعد فشل إثبات أي وجود مادي حضاري أو ثقافي لليهود في فلسطين، الأمر الذى سيفجر الأوضاع في المنطقة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء مواصلة الاحتلال جرائمه ومخططاته الاستيطانية بحق مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وحذّر المجلس، العالم من صمته على هذه الفاشية اليهودية التي سوف يعاني منها العالم أجمع ولن تقتصر على الشعب الفلسطينى، مشددا على أن الشعب الفلسطيني سوف يحمي مدينته وعاصمته الأبدية، القدس، ولن يصمت أمام مساعي الفاشيين لتنفيذ مخططاته ضد "الأقصى".

كما حذّر المجلس، الحكومة الإسرائيلية من تبعات هذه الخطوات الاستفزازية التي سوف تنعكس ارتداداتها على المنطقة.