الكشف على 695 حالة على مدار يومي للقافلة الطبية المجانية بالقصاصين

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بقرية أم حبيب، والتي استهدفت أهالي مركز ومدينة القصاصين، وذلك على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 يوليو 2023، حيث استقبلت القافلة 695 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبه أشار الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة تضمنت 6 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنفًا دوائيًا، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

مؤكدة أنه تم استقبال 229 مواطنًا بعيادة الباطنة و57 مواطنًا بالجراحة و21 سيدة بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 20 سيدة، بالإضافة إلى استقبال 220 حالة بعيادة الأطفال، وفي عيادة المسالك تم استقبال 47 حالة كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 26 حالة، و3 حالات بوحدة الأشعة.