الفنية العسكرية تعلن نتائج المؤتمر الدولى لبحوث وابتكارات الطلبة

كتب زكى القاضى

نظمت الكلية الفنية العسكرية اليوم العلمى للأنشطة العلمية المختلفة، والذى شمل إعلان نتيجة مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية السابعة للإبتكار فى الأنظمة غير المأهولة ( جائزة الفريق / إبراهيم سليم)، وإعلان نتيجة المسابقة الدولية الثالثة للأقمار الصناعية، ومسابقتى (الذكاء الإصطناعى – الأمن السيبرانى) الذى يتم تنفيذهم للمرة الأولى، كذلك الإعلان عن نتيجة المؤتمر الدولى السابع للبحوث وابتكارات الطلبة بمرحلة البكالوريوس، وذلك بالتزامن مع حصول الكلية الفنية العسكرية على شهادة الإعتماد البرامجى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد لجميع البرامج الأكاديمية.

وألقى اللواء أ. د إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية كلمة ترحيبية للحضور، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم كافة الأنشطة العلمية المختلفة من مسابقات ومشاريع وإبتكارات بهدف الارتقاء بالمستوى العلمى وخلق المناخ المناسب لإطلاق إبداعات الطلبة بما يعود بالنفع على مصرنا الحبيبة بمختلف المجالات، كما وجه الشكر والتقدير لكافة الجهات المشاركة بالمسابقات العلمية التى نظمتها الكلية.

وعقب إعلان النتائج تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى فى مختلف المسابقات، كذلك تكريم عدد من طلبة الجامعات المصرية والكلية الفنية العسكرية المنفذين لمشروعات تخرج متميزة ، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على ألقاب علمية مرموقة.

كما تم إفتتاح المعرض العلمى السنوى والذى عرض من خلاله مشروعات التخرج المتميزة التى تم إنجازها بالتعاون بين الكلية الفنية العسكرية وكليات الهندسة بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى استعراض النشاط البحثى لأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

حضر الفاعليات اللواء أركان حرب خالد قناوى مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة، ولفيف من الشخصيات العامة، وقدامى أعضاء هيئة التدريس وخريجى الكلية الفنية العسكرية، وعدد من رؤساء الجامعات ، وعمداء كليات الهندسة والمراكز البحثية، وعدد من مسئولى وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى والتربية والتعليم والتعليم الفنى وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية والجامعات المصرية، وعدد من الملحقين العسكريين والوفود الأجنبية.