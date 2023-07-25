العام الثانى على التوالى.. كلية آثار عين شمس تبدأ التدريب الصيفي لطلابها

بدأت كلية الآثار بجامعة عين شمس، تنفيذ خطة التدريب الميدانى الصيفى للعام الجامعى 2022 / 2023م، و للعام الثانى على التوالي، وهى الخطة الممتدة من 18 يونيو وحتى 1 أكتوبر 2023م.

يأتى ذلك تحت رعاية تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام طنطاوي، عميد الكلية، وإشراف د. روان عادل، مدير وحدة التدريب الميدانى والعملي، و د. محمد أحمد عبد السلام، نائب مدير الوحدة، وتنسيق رضوى السعيد أبو سنة.

ويتم التدريب بالتوزيع على معامل الطب الشرعى – كلية الطب جامعة عين شمس-، معامل المعهد الفرنسى للآثار الشرقية IFAO، متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس، متحف الفن الإسلامي، المتحف المصري، متحف قصر المنيل، متحف جاير أندرسون بيت الكريتلية، متحف ركن فاروق، معامل ترميم المتحف المصري، حفائر منطقة الشاطبي، ومتاحف مدينة الإسكندرية، بإحمالى 946 ساعة تدريب لعدد 565 متدرب من طلاب البرامج الستة للكلية.

وتتنوع مجالات التدريب ما بين أعمال الإرشاد المتحفي، التسجيل والتوثيق الأثرى لمستخرجات الحفائر و مهام بعثات الحفائر وأساليب وآليات عملها، والتعرف على ماهية وكيفية فحص وتحليل وتشريح البقايا الآدمية والعظام والتعامل معها أثناء الحفائر، و أسس و مباديء الصيانة والترميم وآليات الحفظ الوقائى والتصوير الرقمى الحديثة.