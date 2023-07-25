اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 يوليو 2023 06:02 م
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السيطرة على مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة بشبين القناطر

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 05:29 م
السيطرة على مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة بشبين القناطر قوات أمن - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من السيطرة على مشاجرة نشبت بين طرفين من الجيران بالسكن، أحدهما يعمل مدرسا في إحدى القرى التابعة لمدينة شبين القناطر، بسبب مشادة كلامية بين الطرفين تطورت لمشاجرة، حيث ألقى أحدهما أنبوبة غاز مشتعلة بمدخل منزل المدرس، وتمكن الأهالي من إطفائها دون ثمة إصابات خسائر بشرية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال طرفي المشاجرة.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين طرفين جيران أحدهما يعمل مدرسًا، بقرية كفر شبين دائرة المركز.
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين الطرفين، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف على الآخر، وألقى أحد الأطراف أنبوبة غاز مشتعلة بمدخل منزل المدرس، وتم على الفور إطفائها دون إصابات أو خسائر بشرية، ونجحت الأجهزة الأمنية في السيطرة على المشاجرة، وضبط الطرفين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

 


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