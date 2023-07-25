السيطرة على حريق بأحد المطاعم بطريق البلاجات بالإسماعيلية

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية من السيطرة على حريق نشب في أحد المطاعم بطريق البلاجات السياحى قبل امتداده إلى المطاعم المجاورة.

تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق في مطعم للدجاج بطريق عمارة السياحي "طريق البلاجات"، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث.

ووجه مدير أمن الإسماعيلية بانتقال قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وسرعة التعامل معه قبل امتداده فيما تمكنت القوات من إخماده والسيطرة عليه.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية بسيارتي إطفاء نجحت في السيطرة عليه واستكمال أعمال التبريد لعدم تجدد الحريق مرة أخرى، فيما انتقل رجال المعمل الجنائي وضباط المباحث الجنائية إلى مكان الحريق لفحصه ومعرفة أسباب اندلاعه.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، تعاملت مع بعض المصابين باختناق جراء الدخان الشديد داخل المطعم، فيما لم يتم نقل أي من المصابين إلى المستشفى.