اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 يوليو 2023 10:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

السيطرة على حريق بأحد المطاعم بطريق البلاجات بالإسماعيلية

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 09:03 م
السيطرة على حريق بأحد المطاعم بطريق البلاجات بالإسماعيلية الحماية المدنية - أرشيفية
الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية من السيطرة على حريق نشب في أحد المطاعم بطريق البلاجات السياحى قبل امتداده إلى المطاعم المجاورة.
 
تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق في مطعم للدجاج بطريق عمارة السياحي "طريق البلاجات"، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث.
 
ووجه مدير أمن الإسماعيلية بانتقال قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وسرعة التعامل معه قبل امتداده فيما تمكنت القوات من إخماده والسيطرة عليه.
 
ودفعت إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية بسيارتي إطفاء نجحت في السيطرة عليه واستكمال أعمال التبريد لعدم تجدد الحريق مرة أخرى، فيما انتقل رجال المعمل الجنائي وضباط المباحث الجنائية إلى مكان الحريق لفحصه ومعرفة أسباب اندلاعه.
 
ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، تعاملت مع بعض المصابين باختناق جراء الدخان الشديد داخل المطعم، فيما لم يتم نقل أي من المصابين إلى المستشفى.

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

حريق

حريق مطعم

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة