السجن 5 سنوات لعاطل ضبط بحوزته 20 لفافة هيروين

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن 5 سنوات، ضبط بحوزته علبة سجائر بداخلها 20 لفافة من مخدر الهيروين.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور سيارة شرطة فى شارع جسر السويس بمنطقة الزيتون لتفقد الحالة الأمنية، حيث تم مشاهدة المتهم عقب رؤيته للقوة الأمنية حاول الهرب فتم مطاردته والقبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته علبة سجائر وبداخلها 20 لفافة من مخدر الهيروين، تم القبض على المتهم واحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الإتجار فى المخدرات، وإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.