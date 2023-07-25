السجن 3 سنوات لمتهم بالشروع فى قتل شخص بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ز.ا.ح" عامل بالسجن 3 سنوات لاتهامه بالشروع فى قتل المجني عليه "م.م." وإحراز سلاح ناري بدائرة مركز جرجا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليه بطلق ناري ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة حيث قام بإطلاق النار عليه من سلاح ناري بدون ترخيص بسبب خلافات بينهما مما أسفر عن إصابته وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة تهمة الشروع في القتل وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.