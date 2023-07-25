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السجن المشدد 6 سنوات لديلر الهيروين فى مدينة نصر

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 03:56 م
السجن المشدد 6 سنوات لديلر الهيروين فى مدينة نصر متهم - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بترويج الهيروين في مدينة نصر، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد و باهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.
 
وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول أحرز بقصد الاتجار لجوهر الهيروين المخدر.
 
وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية أنه وحال مرور معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم بالطريق العام محرزاً كيس بلاستيكي شفاف يظهر منه جوهر الهيروين المخدر وبضبطه وتفتيشه عثر معه على عدد 3 لفافات بلاستيكية شفافة تحوى كلا منهن ذات الجوهر المخدر.

ترويج الهيروين

تجاره المخدرات

جنايات القاهره

اخبار الحوادث



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