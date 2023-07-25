اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 يوليو 2023 08:23 م
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الرعاية الصحية: تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة كيف نقدم حزم خدمات جديدة لأصحاب الهمم

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 08:00 م
الرعاية الصحية: تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة كيف نقدم حزم خدمات جديدة لأصحاب الهمم وزاره الصحه
كتب أحمد عرفة

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قالت الدكتورة سالى عبد الرؤوف مدير عام شئون الأفرع بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إنه سيتم تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة كيف نقدم حزم خدمات جديدة لأصحاب الهمم ومن ذوى الإعاقة الحركية ضمن رؤية مصر 2030 لدعم ذوى الهمم.
 
وأضافت مدير عام شئون الأفرع بالهيئة العامة للرعاية الصحية، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أنه سيتم زيادة حزم الخدمات سواء اطراف صناعية ومساعدات للحركة وكراسى متحركة، وكل ما تطلبه الحالة الصحية لذوى الهمم.
 
وأوضحت الدكتورة سالى عبد الرؤوف، أنه سيتم التأكد من أن المنشآت الصحية الكود الإنشائى الخاص بها يشمل كل الخدمات، بحيث يسهل تسهيل كافة الخدمات لذوى الهمم.

سالى عبد الرؤوف

وزاره الصحه

الرعايه الصحيه

مصر

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