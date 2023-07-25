الرئيس السيسى يجتمع بوزير الداخلية محمود توفيق

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.
الرئيس السيسى يجتمع بوزير الداخلية محمود توفيقالثلاثاء، 25 يوليو 2023 11:11 ص
خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى
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