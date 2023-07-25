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الرئيس السيسى يجتمع بوزير الداخلية محمود توفيق

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 11:11 ص
الرئيس السيسى يجتمع بوزير الداخلية محمود توفيق خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.

السيسي

الرئيس السيسي

وزير الداخلية

الداخلية

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