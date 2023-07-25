الرئيس السيسى يجتمع بوزير الداخلية محمود توفيق

كتب محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.