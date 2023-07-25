الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لتطور الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لتطور الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.
الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لتطور الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدةالثلاثاء، 25 يوليو 2023 05:28 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
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