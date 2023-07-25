الداخلية تضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم حشيش فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط (3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين) حال تواجدهم بالمنطقة محل سكنهم.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواة " – 2 هاتف محمول).

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض "كتر").

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة بقصد الدفاع والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.