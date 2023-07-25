اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 يوليو 2023 12:54 م
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الداخلية تضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم حشيش فى القاهرة

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 12:18 م
الداخلية تضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم حشيش فى القاهرة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

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نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط (3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين) حال تواجدهم بالمنطقة محل سكنهم.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواة " – 2 هاتف محمول).
 
وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض "كتر").
 
وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة بقصد الدفاع والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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