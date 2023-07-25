الداخلية تضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بالقاهرة

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعادى ، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – بطاقة دفع إلكترونى).

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بقيامه بسرقة مبلغ 10 آلاف دولار أمريكى خاصين بوالده (مالك شركة إستثمار عقارى - مقيم بذات العنوان)، وقيامه بتغيير مبلغ 4000 دولار أمريكـى من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) .. تم بإرشاده ضبط الأخير ، وعثر بحوزته على مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" ، وبمواجهتــه إعترف بقيامه بالاحتفاظ بمبلغ 2000 دولار وتحويل الباقى بالمبلغ المحلى المضبوط حوزته من آخر (مالك مكتب إستيراد وتصدير ملابس - مقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل).

تم إستهداف الأخير وضبطـــه ، وبمواجهته قرر بشراء 2000 دولار من المذكور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.