اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 يوليو 2023 12:54 م
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الداخلية تضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بالقاهرة

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 12:16 م
الداخلية تضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بالقاهرة عملات أجنبية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعادى ، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – بطاقة دفع إلكترونى).
 
وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بقيامه بسرقة مبلغ 10 آلاف دولار أمريكى خاصين بوالده (مالك شركة إستثمار عقارى - مقيم بذات العنوان)، وقيامه بتغيير مبلغ 4000 دولار أمريكـى من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة)  .. تم بإرشاده ضبط الأخير ، وعثر بحوزته على مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" ، وبمواجهتــه إعترف بقيامه بالاحتفاظ بمبلغ 2000 دولار وتحويل الباقى بالمبلغ المحلى المضبوط حوزته من آخر (مالك مكتب إستيراد وتصدير ملابس - مقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل).
 
تم إستهداف الأخير وضبطـــه ، وبمواجهته قرر بشراء 2000 دولار من المذكور.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

امن القاهرة

عملات اجنيه

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